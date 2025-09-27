DeNAÄËº¨¡¡9²ó4ÅÀ¥ê¡¼¥É¼é¤ì¤º¡Ä¿·¼é¸î¿À¤Î°ËÀª¤¬5¼ºÅÀ¡¡2°Ì·èÄê¡¢ÂÆ§¤ß
9²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°ËÀª¤Ï5¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡DeNA¤Ï9·î27Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë8¡Ý9¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¡£9²ó¤ò4ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¼é¸î¿À¤Î°ËÀªÂçÌ´¤¬µð¿ÍÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¤À¡ªDeNAÅÙ²ñÎ´µ±¤Î2ÀïÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¾¡¤Æ¤Ð2°Ì¤¬·è¤Þ¤ë»î¹ç¡¢ÂÇÀþ¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¶¤á¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¡¢¥Õ¥¡¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤«¤é½é²ó¤Ë¾¾Èø¼®²¸¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£2²ó¤â·¬¸¶¾»Ö¤Î6¹æ2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢2²ó4ÆÀÅÀ¤Ç¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤òKO¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢ÃæÈ×¤Þ¤ÇDeNA¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¤ÎµÜ¾ëÂìÂÀ¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤Àµß±ç¿Ø¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì»àËþÎÝ¤Ç4ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Æþ¹¾ÂçÀ¸¤ÏÆó¼ÔÏ¢Â³²¡¤·½Ð¤·¤Ç2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂÇÀþ¤Ï8²ó¤Ë²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë7¹æ2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ºÆ¤Ó8¡Ý4¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·9²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¿·¼é¸î¿À¤Î°ËÀªÂçÌ´¤Ï°ì»à¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁ¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÃæ»³ÎéÅÔ¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂåÂÇ¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Æó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢°ìµ¤¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò·èÃÇ¡£¤«¤ï¤Ã¤¿ÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤¬¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤«¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢9²ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤ÏÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç5¼ºÅÀ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î°ËÀª¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡9²óÎ¢¤ÏÁê¼ê¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£»î¹ç¸å¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï9²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö°ËÀª¤ËÇ¤¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È9·î¤«¤é¼é¸î¿À¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦±¦ÏÓ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð2°Ì³ÎÄê¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¤È¤·¤¿¡£ºÆÅÙ¡¢Ä©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï