24歳学生の積立投資結果「半年で40万円貯まった」 月100円から始めたオルカン資産形成
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：105万円（アルバイト）
預貯金：60万円、リスク資産：約41万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：40万4000円
・日本株：5000円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
学業とアルバイトを両立し、2024年からNISAでオール・カントリーへの積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額は「月100円からスタートして徐々に増額。現在は月5万円」とのこと。投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本40万円→運用益込40万4000円」と、少し利益が出ている様子です。
「2024年12月頃までは上昇トレンドで、基本的に運用益はプラス。含み益がおそらく3％くらい」あったそうですが、「今年の4月にはトランプショックの影響で含み損が10％」に。そこから「現在は回復し、含み益は1％ほど」と説明しています。
「積立投資を始めたことで投資にお金を回す癖がつき、学生ではあるが半年で40万円ほどのお金を蓄えることができた」と手応えを感じているようです。
投資をする上では「何があっても売らない。余剰資金は即投資」のスタンスで今後も継続していきたいと言います。
新NISAについては「つみたて投資枠、成長投資枠のどちらも活用中。基本はつみたて投資枠のみで、余剰資金があったときのみ成長投資枠を使っている」と活用法を教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
