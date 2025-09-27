¤á¤ë¤ë¡¡¡ÖÀ¸°Õµ¤½÷¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¤ÎÄ©È¯Åª¤Ê¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡Ö¤«¤ï¤¤¤Ã¡¼¡ª¡ª¡×
¡¡¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¸°Õµ¤½÷¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿À¸¸«¡£¡Ö¥°¥Ã¥º¤Î¤Õ¡¼¤Ç¤£°¦ÍÑÃæ¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¼«¿È¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÎÀ¸¸«¤Ï¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂª¤¨¤Æ¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ë±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¡£ÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥º¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤Ã¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¸¸«°Õµ¤¤á¤ë¤ë¡×¡Ö¤Í¤¨¤«¤ï¤¤¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¤á¤ë¤¿¤ó¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¤ä¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£