¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Ž°³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë

¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¹ÈÎÓ¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¤¬½Å¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÌµ»à°ìÎÝ¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤éÁñ»Ê¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¡¢º¸Íã5³¬ÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£

¡¡¡Ö¡Ê¥é¥ó¥Ê¡¼°ìÎÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ë¤Ê¤ó¤È¤«ÎÉ¤¤·Á¤Ç¸å¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ú¡¼¥¿¤¬¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×

¡¡¾¡¤Æ¤Ð¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë4°Ì³ÚÅ·¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£5²ó¤Þ¤ÇËè²ó¤Î10Ã¥»°¿¶¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤¹¤ë»³²¼¤òÎÏ¶¯¤¯±ç¸î¤·¤¿¡£