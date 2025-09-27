肌を復活させるための第一条件！保湿を重視する【しっとり化粧水】まとめ
いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏は肌にも疲れがたまってる！そこで今回は、今一度見直したい基礎ケアの「しっとり化粧水」をご紹介します。全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！今こそスキンケアを見直してみて。
まずは基礎ケアを見直してみよう
全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！
肌の夏バテを実感している人こそ、スキンケアを新調してみて。
しっとり化粧水
Item 【ETVOS】モイスチャライジングローション 150mL
肌との親和性が高い構造のセラミドやヒアルロン酸を配合。とろみのある液もすっとなじんでうるおい、肌のバリア機能をサポート。
Item 【FEMMUE】ローズ ミルキーエッセンス 145mL
ローズウォーターとクリームの2層式。うるおいを与える＆包み込むことで、ふっくらツヤのある肌へ。
撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗