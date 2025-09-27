肌を復活させるための第一条件！保湿を重視する【しっとり化粧水】まとめ

写真拡大 (全4枚)

いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏は肌にも疲れがたまってる！そこで今回は、今一度見直したい基礎ケアの「しっとり化粧水」をご紹介します。全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！今こそスキンケアを見直してみて。

まずは基礎ケアを見直してみよう

全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！

肌の夏バテを実感している人こそ、スキンケアを新調してみて。

チョーカーつきトップス 2,969円／PHILLY

しっとり化粧水

Item 【ETVOS】モイスチャライジングローション 150mL

肌との親和性が高い構造のセラミドやヒアルロン酸を配合。とろみのある液もすっとなじんでうるおい、肌のバリア機能をサポート。

モイスチャライジングローション 150mL 3,630円／エトヴォス

Item 【FEMMUE】ローズ ミルキーエッセンス 145mL

ローズウォーターとクリームの2層式。うるおいを与える＆包み込むことで、ふっくらツヤのある肌へ。

ファミュ ローズ ミルキーエッセンス 145mL 3,960円／アリエルトレーディング

撮影／tAiki（モデル）ヘア＆メイク／竹内春華 スタイリング／城田望（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗