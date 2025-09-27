肌を復活させるための第一条件！保湿を重視する【しっとり化粧水】まとめ

いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏は肌にも疲れがたまってる！そこで今回は、今一度見直したい基礎ケアの「しっとり化粧水」をご紹介します。全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！今こそスキンケアを見直してみて。

まずは基礎ケアを見直してみよう

全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！

肌の夏バテを実感している人こそ、スキンケアを新調してみて。