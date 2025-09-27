◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３２節 町田１―０岡山（２７日・Ｇスタ）

町田はホームで岡山と対戦し、１―０で勝利した。一進一退の攻防の中、後半アディショナルタイム５分にＭＦ下田北斗のクロスからＦＷオセフンが頭で流した球を主将のＤＦ昌子源が頭で押し込んだ。劇的な勝利を決定づける一発を決めた昌子は「前半は０―０で推移はオッケーと言っていた。１点ゲームだと監督も言っていたので、最後取れて良かったです」と胸を張った。

チームはＤＦ菊池流帆とＤＦ岡村大八のセンターバック２人が離脱中。２人が負傷交代で欠けた開幕の広島戦は逆転負け。８月３１日の川崎戦（３●５）も黒田剛監督の就任以降はリーグ戦最多となる５失点を喫し、試合後には昌子の目に涙が浮かんだ。厳しい状況が続く中、無失点と白星。３バックの中央で気迫あふれる守備を見せ「岡村（大八）と菊池（流帆）という、うちの元気印２枚が抜けている。後ろの僕としては彼らがいないからやられたとは（言われたくない）。中山（雄太）とドレシェビッチとも話していたので、彼らがいない試合で勝てて良かった」と言葉に力を込めた。

岡山戦後には中２日でアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第２節ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）戦を控える。クラブ初の海外遠征。さらに、初戦のＦＣソウル戦（１△１）で引き分けたことからアジア初勝利もかけた重要な一戦になる。この試合のように終盤で粘りを見せて、アジア初白星を狙う。