◇ラグビー・リーグワンライジング 大阪19ｰ36九州電力（2025年9月27日 ドコモ大阪南港グラウンド）

新設の「リーグワンライジング」が開幕し、大阪は19―36で九州に敗れた。

開始早々にモールから先制トライを許しながら、前半10分に新人のCTB山田歩希（23＝明大）が右隅でボールを受けてトライ。同16分にはSO射場大輔（27＝明大）がトライを挙げて14―5とした。

だが、その後に3トライを許して14―24で折り返すと、後半はFL五十野海大（24＝大体大）の1トライのみ。19―36でノーサイドを迎え、同じ2部の相手に悔しい敗戦を喫した。

選手育成を目的とした「リーグワンライジング」は、今年から新たに始まった。1試合の出場選手登録枠は最大30人で、リーグワン公式戦出場回数が15試合以下の選手を原則5人以上登録することが義務づけられている。カテゴリーによる登録や出場の制限はない。

大阪のCTB山田は、アーリーエントリーとして戦った昨季は1試合の出場のみ。今季が実質的なルーキーイヤーとなる23歳は「練習でやってきたプレーをそのまま出せて、いいラインブレイクもあったけど、自分のオフロードのミスあから点を取られたりした。そういうミスを修正しきれなかったのは後悔が残る」と試合を振り返った。

ネットワーク部の設備企画担当として働きながらラグビーに打ち込む社会人1年目。12月から始まるシーズンに向けて「同じポジションに外国人選手もいるんですけど、負けないように。試合に出て、チームに貢献できるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。