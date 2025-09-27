ナイネンのランジェリー3点セットで冷え対策もおしゃれも叶える♡

冷房や気温差で体を冷やしやすい季節、快適さとおしゃれを両立できるインナーを探している方にぴったりなのが「ナイネン」のランジェリーセット。ハーフトップブラ、ハーフフレアパンツ、Vネックカーディガンの3点が揃い、涼やかさと冷え対策を同時に叶えてくれます。さらに巾着付きでプレゼントにも最適♡大人の女性に嬉しい工夫が詰まったセットです。

夏も快適に着られるハーフトップブラ



ハーフトップブラ（\5,830税込）は、程よい丈感で涼しげな着心地。パッド付きなのでインナーとしてそのまま着用でき、リラックスタイムや外出時も快適に過ごせます。

シンプルなデザインながら、女性らしいラインをきれいに見せてくれるのも魅力。

冷えを防ぐハーフフレアパンツとカーデ



ハーフフレアパンツ（\6,050税込）はお腹を冷やさず、裾がフレアになっているため夏でも爽やか。

Vネックカーディガン（\7,920税込）はさらりと羽織れる軽やかさで、室内の冷え対策にぴったり。どちらも程よい丈感でストレスフリーに着られ、季節を問わず活躍するアイテムです♪

贈り物にもぴったりなナイネンのセット



「ナイネン」の3点セットは、モカとホライゾングリーンの2カラー展開。オリジナル巾着付きで、自分用はもちろんギフトにもおすすめです。

インナーとしての機能性と、大人の女性らしさを両立したランジェリーは、冷えや体調管理を大切にしたい今の季節にぴったり。

心も体も心地よく過ごせるセットをぜひチェックしてみてください♡