ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤é¤¬´ë²è¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIconic Shizuoka 2025¡×¤¬9·î27Æü¤«¤éÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀÅ²¬¤Î±Ç¤¨¤ë¤òÈ¯·¡¡×¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤é¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¡ÖIconic Shizuoka 2025¡×»Ï¤Þ¤ë¡ÚÀÅ²¬¡Û

²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥·¥çー¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÀ¶Âô¥ì¥â¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¸©Æâ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÌó20Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÀÅ²¬¤Î±Ç¤¨¤ë¤òÈ¯·¡¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£º£¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä°û¿©Å¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÅ²¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÈõÀîæÆ¤µ¤ó¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀÅ²¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤«U¥¿ー¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤ËÃÖ¤­¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÅ¹¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¤¤¿¤Ê¤È¤«¡¢Æ¬¤Î¶ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÀÅ²¬¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï28Æü¤â¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤ÎÀÄÍÕ¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ì¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£