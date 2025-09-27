ÃæÆü¡¡¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î45¥»¡¼¥ÖÌÜ¡¡¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Ë»Ä¤ê1¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü5¡¼3ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Îº£µ¨45¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£2»à¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ°Àî¤ò»°¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Ï05Ç¯´äÀ¥¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢07Ç¯Æ£Àî¡Êºå¿À¡Ë¤Î46¥»¡¼¥Ö¡£»Ä¤ê1¤ËÇ÷¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤â²áÇ®¡£µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤â¤³¤ÎÆü45¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£