TBS¡ßU-NEXT¡ßTHE SEVEN¡¢½é¥¿¥Ã¥°¤ÇÂç·¿¥É¥é¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ° ¥Æ¥£¥¶¡¼¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/27¡ÛTBS¡¦U-NEXT¡¦THE SEVEN¤Î3¼Ò¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÈTBS¡ßU-NEXT¡ßTHE SEVEN ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤È¾Î¤·¤¿Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¼ç¿Í¸ø¡¦±ºÈÓÍ©½õÌò¤ò±é¤¸¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÂ£¤ë¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È»þÂå·à¡É¡¦¡È»ø¡É¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿TBS¡¢µ»½Ñ¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³×¿·¤ò½Å¤Í¡¢»Ô¾ì2°Ì¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿ÆüËÜÈ¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹U-NEXT¡¢¤½¤Î´ë²èÀ½ºîÎÏ¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¡¢¹â¤¤VFXµ»½Ñ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿THE SEVEN¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²óÀ©ºî¤òÃ´¤¦¡¢THE SEVEN¤Ï¡¢9·î25Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ ¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù¤¬¡¢Áá¤¯¤âÀ¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ9·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢THE SEVEN¤¬½é¤á¤ÆÀ©ºî¡¦ÇÛµë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤¬¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô3¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¡ÈBest Actor Award¡ÊºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¡Ë¡É¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢Æü¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî¿Ø¤Ë¤Ï¡¢Netflix¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡ÈBest Actor Award¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿THE SEVEN¤Î¿¹°æµ±»á¤¬¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¤È¤ê¡¢°æ¾å±Ò»á¡¢²¼Â¼ÏÂÌé»á¡ÊTHE SEVEN¡Ë¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡¢¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¶ÛÄ¥´¶¤òÄÉµá¤¹¤ë±é½ÐÎÏ¤Ç½Ð±é¼Ô¤«¤é¿®Íê¤ò¸Ø¤ëÅÏÊÕ°ìµ®»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢CX¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÆÃ¼ìÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³¡¡ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ºîÉ÷¤Ç¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµÓËÜ²È¡¦¼ò°æ²í½©»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä»Â¿·¤Ê»¦¿Ø±é½Ð¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦±àÂ¼·ò²ð»á¡¢¼ê³Ý¤±¤¿Netflix¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤¬2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊAACA¡Ë¤Ç»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿VFX¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÀÖ±©ÃÒ»Ë¡ÊTHE SEVEN¡Ë¡¢»þÂå·à¤«¤éSF¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤È¹½ÃÛÎÏ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Á°ÅÄÍ¦Ìï»á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£º£¸åÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¤³¤ì¤«¤é½ç¼¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¡¢À©ºî¿Ø¤ÈÊ»¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤Ä¤¤¤Ë¡¢²æ¡¹¤Îº²¤òÞø¤é¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëTHE SEVEN¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÇÆüËÜ¤Î±ÇÁü¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëU-NEXTÍÍ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤ØÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¿¹°æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤Ç¤¤ëºÂÁÈ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TBS¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËºÇ¹â¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤È¤Ê¤ë¡½¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢3¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ¶Âç·¿¥É¥é¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯6·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢À©ºî¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢TBSÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢THE SEVENÍÍ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀ¤³¦´ð½à¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥±¡¼¥ë¡¢¤«¤Ä¡¢ÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼ÔÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÈÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹THE SEVEN¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ä¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿TBS¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂç¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëU-NEXTÍÍ¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Îº²¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¼ç¿Í¸ø¡¦±ºÈÓÍ©½õÌò¤ò±é¤¸¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥
¢¡TBS¡ßU-NEXT¡ßTHE SEVEN¤¬½é¥¿¥Ã¥°
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÂ£¤ë¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È»þÂå·à¡É¡¦¡È»ø¡É¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿TBS¡¢µ»½Ñ¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³×¿·¤ò½Å¤Í¡¢»Ô¾ì2°Ì¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿ÆüËÜÈ¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹U-NEXT¡¢¤½¤Î´ë²èÀ½ºîÎÏ¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¡¢¹â¤¤VFXµ»½Ñ¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿THE SEVEN¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
À©ºî¿Ø¤Ë¤Ï¡¢Netflix¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤ò¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡ÈBest Actor Award¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿THE SEVEN¤Î¿¹°æµ±»á¤¬¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¤È¤ê¡¢°æ¾å±Ò»á¡¢²¼Â¼ÏÂÌé»á¡ÊTHE SEVEN¡Ë¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡¢¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¶ÛÄ¥´¶¤òÄÉµá¤¹¤ë±é½ÐÎÏ¤Ç½Ð±é¼Ô¤«¤é¿®Íê¤ò¸Ø¤ëÅÏÊÕ°ìµ®»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢CX¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÆÃ¼ìÈÈºáÀøÆþÁÜºº¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³¡¡ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢¹ÅÆð¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ºîÉ÷¤Ç¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤«¤é¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµÓËÜ²È¡¦¼ò°æ²í½©»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä»Â¿·¤Ê»¦¿Ø±é½Ð¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦±àÂ¼·ò²ð»á¡¢¼ê³Ý¤±¤¿Netflix¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤¬2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊAACA¡Ë¤Ç»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿VFX¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÀÖ±©ÃÒ»Ë¡ÊTHE SEVEN¡Ë¡¢»þÂå·à¤«¤éSF¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤È¹½ÃÛÎÏ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Á°ÅÄÍ¦Ìï»á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£º£¸åÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¤³¤ì¤«¤é½ç¼¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¡¢À©ºî¿Ø¤ÈÊ»¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¶ÊõÀµÊö»á
¤Ä¤¤¤Ë¡¢²æ¡¹¤Îº²¤òÞø¤é¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëTHE SEVEN¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÇÆüËÜ¤Î±ÇÁü¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëU-NEXTÍÍ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤ØÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¿¹°æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤Ç¤¤ëºÂÁÈ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TBS¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËºÇ¹â¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤È¤Ê¤ë¡½¡£¤½¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡U-NEXT¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄéÅ·¿´»á
¤³¤ÎÅÙ¡¢3¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ¶Âç·¿¥É¥é¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯É½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯6·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢À©ºî¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¯¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢TBSÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢THE SEVENÍÍ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀ¤³¦´ð½à¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥¹¥±¡¼¥ë¡¢¤«¤Ä¡¢ÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼ÔÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡THE SEVEN¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦CEO¡§À¥¸Í¸ý¹îÍÛ»á
¡ÈÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹THE SEVEN¤¬´ë²è¡¦À©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ä¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿TBS¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂç¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëU-NEXTÍÍ¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Îº²¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥½¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û