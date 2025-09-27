µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÊæÀî²Ì²»39ºÐ¡¢¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ëËþµÊÃæ¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥ê¡¡¤¹¤é¤êÈþ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì
ÊóÆ»¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬2025Ç¯9·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö½çÄ´¤ËÆü¾Æ¤±Ãæ¡×
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤À¡Á¡×¤È¤¤¤¤¡¢Çò¤¤¥¦¥§¥¢¤ä¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#½çÄ´¤ËÆü¾Æ¤±Ãæ¡×¡Ö#9·î¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¢¡¼´¶¤¬¤¢¤ëÇò¤¤¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¿å¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Þ¤ë¤Ç¿Íµû¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¿ÍµûÉ±¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¯¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£