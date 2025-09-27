¸æÖÖ»³Ê®²Ð¤«¤é11Ç¯¡¡´ôÉì¡¦²¼Ï¤»Ô¤Ç°ÖÎî¼°¡¡Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¸áÁ°11»þ52Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»µ¾À·¼Ô¤ËÌÛÅøÊû¤²¤ë
¸æÖÖ»³¤ÎÊ®²Ð¤«¤é27Æü¤Ç11Ç¯¡£´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤Ç°ÖÎî¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸æÖÖ»³Ê®²Ð¤«¤é11Ç¯¡¡´ôÉì¡¦²¼Ï¤»Ô¤Ç°ÖÎî¼°¡¡Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¸áÁ°11»þ52Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»µ¾À·¼Ô¤ËÌÛÅøÊû¤²¤ë
2014Ç¯9·î27Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¤È´ôÉì¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¸æÖÖ»³¤Çµ¯¤¤¿Ê®²Ð¤Ï¡¢»à¼Ô58¿Í¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô5¿Í¤ÈÀï¸åºÇ°¤Î²Ð»³ºÒ³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê®²Ð¤«¤é11Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿27Æü¡¢´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤Ç¤Ï°ÖÎî¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢Ê®²Ð¤¬µ¯¤¤¿¸áÁ°11»þ52Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»²Îó¼Ô¤¬ÌÛÅø¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¼Ï¤»Ô¡¦»³ÆâÅÐ»ÔÄ¹¡Ë¡Ö»³³ÙºÒ³²¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
²¼Ï¤»Ô¤Ç¤ÏÅÐ»³Æ»¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢Ê®ÀÐ¤«¤éÅÐ»³¼Ô¤ò¼é¤ë¥·¥§¥ë¥¿ー¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£