女優の三田寛子が２７日に自身のインスタグラムを更新し、息子の誕生日を祝福した。

三田は「三男歌之助が今月１０日に２４歳になりました」と書き出し、三男・中村歌之助の誕生日を報告。続けて「彼とは２度パリへ 今夏のパリは＃ひとり旅 創立１３０年を超えた老舗デパートギャラリーラファイエットへ 姪っ子の赤ちゃんにベビー服を 自分の買い物より楽しい」とパリを訪れたことをつづった。

写真では三男との２ショットやパリでのショットをアップ。「パリと言えば思い出すのが １歳の歌之助を連れて来た２３年前 将来この子が目の前のオペラ座で歌舞伎をやれる日が来たらいいなぁと眺めながら ２度目は上の子達の歌舞伎に忙しすぎて ひとり遊びばかりさせていたから 思い切って小学校卒業記念に＃母子旅行 リュックで身軽に出発したのに 買い物して荷物が増え ここでスーツケースを調達 買ってすぐエスカレーターで落っことして新品なのに傷だらけ 受け止めてくれた時の彼の顔が忘れられない その時のトランクが最後の写真で今も大活躍中」と思い出を明かした。

この投稿にフォロワーからは「歌之助さんお誕生日おめでとうございます｡歌舞伎俳優として益々のご活躍を楽しみにしています」「歌之助さんは小さい時に２度もパリにいらっしゃったのですね 彼のセンスの良さはそのあたりに原点が」「記念のスーツケースですね」「パリはステキな思い出がいっぱいなんですね」などの声が寄せられている。