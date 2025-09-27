◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 東京Ｖ０―０浦和（２７日・味スタ）

東京Ｖがホームで浦和と対戦し、０―０で引き分けた。

前節の神戸戦は０―４で敗戦し、Ｊ１残留に向けて残り７試合は重要な試合が続く。ゴール裏サポーターからも「残り７試合、このクラブに関わるすべての人達と全部勝ちに行く。」との横断幕が掲げられた中で迎えた一戦。立ち上がりは浦和の圧力をかけた攻撃を受ける形となるが、浦和ＭＦ金子のシュートはＧＫマテウスがセーブ。連続でセットプレーのピンチを体を張った守備でしのいだ。

前半１９分には右ＣＫから浦和ＦＷ松尾にフリーで決定的なシュートを打たれたがバーに救われる。

東京Ｖは同２６分にＦＷ唐山がミドルシュートを放ち、そこから押し込む時間を作る。同３５分にはＤＦラインからパスをつないで浦和ゴール前まで攻め込み、右ＣＫを獲得。このチャンスは生かせなかったが、同３９分にはＭＦ斎藤が左足でミドルシュート。惜しくもゴール右に外れたが、均衡した試合となり、前半は０―０で折り返した。

後半立ち上がりも浦和に押し込まれる展開が続くが、後半１０分にＭＦ新井の左クロスをＦＷ福田が頭で合わせる。惜しくもゴールの上を越えるが、チャンスを作る。

しかし、その後は浦和に押し込まれ、シュートを打たれる場面を迎えるが、ＧＫマテウスのセーブや守備陣が粘り強い守りを披露。リーグ最多１４度目の無失点試合で０―０の引き分けに持ち込んだ。