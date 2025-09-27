高橋みなみ、Ａｑｕｑ Ｔｉｍｅｚらを擁する芸能事務所「Ｍａｍａ＆Ｓｏｎ」とフジテレビによるオーディションから誕生した６人組ボーイズグループ「└ＢＨＮＸ┘（読み＝ビーハンクス）」が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅでお披露目生配信を行い、１１月２９日に「ＢＵＲＮ」「ＲＯＡＤ」の２曲を配信リリースすると発表した。

ベンチプレス７０キロが応募条件で、筋肉や力強さをテーマに掲げるワイルド系ボーイズグループ。自己紹介などを行い、高野慧は「限界を超える満足をお届けできるグループになりたい」と宣言。さらに和田光平が「ショッピングモールでイベントをやりたい」と言えば、羽田野孝介は「自分たちの強みを生かした番組を持ちたい。バラエティーがいいです」と力を込めた。

事務所の先輩で、フジテレビで放送されたオーディションの密着番組で選考過程を見守ってきた高橋は「本気度、切磋琢磨（せっさたくま）する姿、本当に感情移入して見させていただきました。あの緊張感の中、闘い抜いたみなさんに拍手を送りたい」と激励。「サプライズがあります」と前置きして、「何と、楽曲の配信リリースが決定しました。『ＢＵＲＮ』と『ＲＯＡＤ』を１１月２９日にリリースします。いい肉の日です」と発表した。

◆和田 光平（わだ・こうへい）２９歳。大阪府出身。１７５センチ、６５キロ。過去にメジャーデビュー経験あり。

◆杉浦 豪（すぎうら・ごう）２７歳。東京都出身。１８０センチ、６７キロ。元メンズアイドルグループのリーダー。

◆高野 慧（たかの・あきら）２５歳。東京都出身。１７７センチ、６１キロ。「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ」の元練習生。

◆羽田野 孝介（はだの・こうすけ）２５歳。大分県出身。１８４センチ、７１キロ。俳優としてドラマや舞台で活躍。

◆高橋 憲太（たかはし・けんた）２５歳。兵庫県出身。１８０センチ、７５キロ。過去にダンスボーカルグループ、ソロ歌手として活躍。

◆リューク（りゅーく）２０歳。米ハワイ出身。１８６センチ、７０キロ。現役大学生。英語がネイティブ。