元NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏（48）が27日放送の日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に出演。自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農相（44）の陣営が、インターネット上の配信動画に小泉氏を称賛するコメントを投稿するよう要請するメールを送信していたことについて言及した。

25日発売の週刊文春が報じ、小泉氏は26日の会見で「知らなかった」と関与を否定した上で「総裁選に関わることなので、申し訳なく思う」と謝罪した。

関係者によると、メールを送ったのは陣営幹部で広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所関係者。20日の小泉氏の出馬会見の前日、陣営内に“応援投稿”を依頼した。

堀氏は「しょうもないな、の一言に尽きる一方で、こういう形で世論形成をいろんなあの手この手でやってきたんだとするならば、小泉陣営の問題だけではなくて自民党のガバナンスの問題」と指摘。

「小泉さんを称賛するメッセージだけじゃなくて、エセ保守、ビジネス保守みたいな言葉で、党内でも打ち合いをやっている。あれだけ認知戦、情報戦対策だと言われている中で、デジタル大臣まで務めた方々の周辺でこういうことが起きてることは大変ショック」とメールを送ったのが牧島元デジタル相の関係者だったことの重大さに触れた。

そして「ただ、これはネット世論作りだけじゃなくて、いろんな形で、激変緩和策みたいな形で表現変えたりとか、一般大衆に対してきちんと正面から説明せず、やりたいことをすみやかに遂行するためにある程度煙幕を張りながらやってきた政治みたいな、そういうところを立てるんですかと」と話し、「だから小泉さんが会見で再発防止策って言うけど、具体的に何のことなのかっていうのははっきり語り尽くしてほしい」と要望した。