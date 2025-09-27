スリーピースバンド「SHISHAMO」が来年6月13、14日のワンマンライブをもって活動を終了することを27日、公式Xで発表した。

「SHISHAMOから大切なお知らせです」として文書の画像を投稿。文書には「SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvaceとどろきスタジアムby Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します」と発表した。

活動を終了することに「SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることをまっとうするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました」と、これまでの思いを伝えた。

活動終了の経緯については「2024年の初夏、松岡から『これからの自分とSHISHAMO』についての話があり、それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。その中で、『SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう』という想いに至りました」とした。

また「この3人のSHISHAMOがとても好きです。今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります」と振り返った。

そして「SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!等々力で待ってます!!!」と伝えた。

「SHISHAMO」はスリーピースロックバンド。2010年、高校の軽音楽部のメンバーにより「柳葉魚」として結成。2014年に松本彩が脱退し、松岡彩が加入。2017年には「明日も」がNTTドコモのCMソング、川崎フロンターレの応援歌に採用され、同年11月に「NHK紅白歌合戦」に初出場した。吉川はドラム担当。「僕に彼女ができたんだ」、「僕、実は」など楽曲の作詞もしている。