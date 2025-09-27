お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）とタレント藤本美貴（40）夫妻が27日放送のテレビ朝日系「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ 今でも好きですか？」に出演。2人の思い出の場所を明かした。

芸能人夫婦が付き合っていた頃の思い出の地をデートしながら「今でも好き」という気持ちを確かめ合う様子を2人が見届ける番組で、元サッカー女子日本代表なでしこジャパンの澤穂希さん（47）と夫でJリーグ福島ユナイテッドFC副社長の辻上裕章さん（49）夫妻が思い出の地、松島でデートをした。

VTRを見ていた庄司は「素晴らしい、すてきなデート、見させていただきありがとうございます、ホントにね」とコメント。藤本は「1本、映画を見た感覚です」と語った。そして庄司は「思い出の場所、あったほうがいいね」と言った。

2人の思い出の場所を聞かれると、藤本は「多摩川ね、何かと思い出はありますよね」と言った。

庄司は「『モーニング娘。もやってるし、友達としてでも会うのは勘違いされるから…。ちょっと、もう会うのやめましょう』って言われて、『ちょっと待って。最後に1回だけ会ってくれ！』って言って。夜中ですよね」と振り返った。藤本は「多摩川のどこか全然わからないところ。きれいとかじゃない。もう、全然どこかわかんない」と説明。庄司は「そこでね『そんなこと突然言われても、ずっと好きだから…。好きという気持ちは変えられないから、それは勝手でいいよね？』って」と明かした。藤本は「『勝手にずっと好きでいたい』って言ってね。こんなに好きでいてくれる人いない、って思ったのが、今に〓（繋の車の下に凵）がってますよ。『ちょっと待ってくれ』はよかった」と伝えた。

庄司は「それ、だって、もう『やばいです！』っていって、ロンブーの淳さんに電話したから。『どうすればいいですか？』って言ったら『会いに行け！』って」と明かし、藤本は「淳ブレーンで動いてるじゃん…」とツッコんだ。