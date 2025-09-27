¸ÅÈªÆàÏÂ¡¢ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°ìËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×°ÕÍßºî
¡¡ÂæÏÑ¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿2nd¼Ì¿¿½¸¤«¤é¡¢¥·¥ë¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤é¤á¤¯ÈþÈ©¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ËÇ»Ì©¤ÇÎï¤·¤¤»Ñ¤«¤é¤â¤¦ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¼ý¤á¤ë¤À¤±¤è¤ê¤â¡¢Êª¸ìÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë°ìËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂÔË¾¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¸ÅÈªÆàÏÂ¡£º£ºî¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï°áÁõ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°áÁõ¤òÁ´ÉôÃå¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤À¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î°áÁõ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ù¥¿¤¹¤®¤Ê¤¤¾¯¤·¥é¥Õ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡29ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç10Ç¯°Ê¾å³èÌö¤·Â³¤±¤ë¸ÅÈª¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃæ¡¹´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤«¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ëÈà½÷¤¬¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤ó¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Õ¤ë¤Ï¤¿¤Ê¤ª
29ºÐ¡¡1996Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡T160¡¡2011Ç¯10·î¡¢SKE48Âè5´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@alto_nao¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@nao_furuhata¡Ë¤Ë¤Æ
¢¨¸ÅÈªÆàÏÂ 2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡Ù¤Ï¸÷Ê¸¼Ò¤è¤êÀä»¿È¯ÇäÃæ!!
¼Ì¿¿¡¦²¬ËÜÉð»Ö
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦È¬¿ùÄ¾Èþ
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦ã·Æ£¾»Ö