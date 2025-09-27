広島が４戦ぶり白星！ ジェルマン＆田中弾で２−１勝利！ 福岡は終盤に１点を返すも、苦しい５連敗…
Jリーグは９月27日、J１第32節のアビスパ福岡対サンフレッチェ広島をベスト電器スタジアムで開催。広島が２−１で勝利を収めた。
６試合未勝利＆４連敗中で14位と苦しい状況が続いている福岡と４試合無敗の６位・広島の一戦。先制したのは、アウェーの広島だった。
17分、ペナルティエリア内で横パスに反応した加藤陸次樹がシュートを放つと、これがヴァレール・ジェルマンに当たってゴールに吸い込まれた。
追いかける福岡は後半、積極的に得点を狙う。しかし、48分の名古新太郎のシュートはGK大迫敬介のセーブに遭う。71分のシャハブ・ザヘディのシュートも枠を捉えられず。
すると86分、広島の田中聡が追加点。90＋２分にサニブラウン・ハナンが決めて福岡が１点を返すも、このまま試合終了の笛が鳴り、広島は４試合ぶりの勝利で５試合無敗。敗れた福岡は５連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
