±ºÏÂ¤ÏÅìµþV¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°4ÀïÌ¤¾¡Íø¡¡4ÀïÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¶þ¿«
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¡¡±ºÏÂ0¡½0ÅìµþV¡Ê2025Ç¯9·î27Æü¡¡Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡±ºÏÂ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÅìµþV¤Ë0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¥ê¡¼¥°4»î¹çÌ¤¾¡Íø¡£4»î¹çÏ¢Â³ÌµÆÀÅÀ¤Ï16Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢MFÃæÅç¤ò3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¡¢MF¼Æ¸Í¤òº£µ¨¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¡£ËÜ¿¦¤Ï¹¶·âÅªMF¤Î´Øº¬¤ò±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Æ¥³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Î»î¹ç¤â¾¡¤Á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢9·î¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ò´Þ¤á¤Æ3Ê¬¤±3ÇÔ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£