¡ÚDXTEEN¡Û¿·¶ÊÈ¯É½ ¥Þ¥Â¥é¥ÖÂ¼¾å¤¬¥±¡¼¥»ý»²¤Ç½ËÊ¡¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»Ù»ý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØDXTEEN¡Ù¤¬¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¿·¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û ¡ÚDXTEEN¡Û¿·¶ÊÈ¯É½ ¥Þ¥Â¥é¥ÖÂ¼¾å¤¬¥±¡¼¥»ý»²¤Ç½ËÊ¡¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤â¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»Ù»ý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÃÀ½¥é¥Ö¥ê¡¼¥±¡¼¥¤ò»ý»²¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡ØÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Â¥é¥ÖÂ¼¾å¤Îº£Æü¤ÎÁêÊý¤ÏÃ¯¤À¡ª¡©Î¾ÁÛ¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¤·Îõ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È´é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥×¤Ï»ûÈø»á¤Ç¤¹¡É¤È¡¢3ÌäÃæ¡¢1Ìä¤âÀµ²ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»ûÈø¹á¿®¤µ¤ó¤òÁª½Ð¡£¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡É¤È¡¢¶Ã¤¯»ûÈø¤µ¤ó¤ËÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¡£ºÇ½é¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÃãÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤Ï¡É¤È¡¢¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÈÊ¡ÅÄ¡ÊÊâÂÁ¡Ë»á¤â¤¤¤¤Àþ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¡¢¤¤Ä¤¯¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡É¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢DXTEEN¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ãÎéµ·Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎáÏÂ¤Î»Ò¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡ÖÎéµ·¤È¤«´Ø·¸¤Í¤§¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦À¤¤ÎÃæ¤À¤È»×¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÎ¢¤Ç¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¢¤Î»Ò¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã»Ù»ý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢Àä»¿¡£
ÍèÇ¯£±·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿DXTEEN¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃ«¸ýÂÀ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢"º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê²ñ¾ì¡£NICO¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤"¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û