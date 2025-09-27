営業終了するスーパープラネット＝２７日、よこはまコスモワールド

横浜・みなとみらい２１地区にある遊園地「よこはまコスモワールド」のアトラクション「スーパープラネット」が２８日、老朽化のため３６年の歴史に幕を下ろす。

同アトラクションは、ゴンドラが回転しながら約３０メートルの高さまで上昇する乗り物。１９８９年の横浜博覧会をきっかけに開園した当初から稼働し続け、同園で最も古いアトラクションの一つ。夜になるとライトアップされ、撮影スポットとしても人気で、数々のテレビドラマでも彩りを添えてきた。２０２４年には年間約１８万人が利用した。

同園は８月に同アトラクションの営業終了を発表。同園の担当者によると、以降、問い合わせの電話が相次いだほか、「開園当時から乗っていた。いつか復活してほしい」と惜しむメールが届いているという。

営業終了前日の２７日にも多くの来園者が同アトラクションに搭乗。静岡市から旅行で訪れた小学２年の本家叶聖さん（７）は「また乗りたい。楽しかった」と笑顔で、都内に住む女子大学生（１９）は「高くて怖かったがなくなるのは寂しい」と話した。跡地には新しいアトラクションを設置する予定。