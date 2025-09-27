飼い主さんが話しかけるとお返事してくれる賢い猫ちゃん。ところが「好き？」と聞いたときだけ予想外の反応を見せたそうです。そんな猫ちゃんの様子は執筆時点で16万回以上再生され、「すでに顔が物語ってるのかわいいwwwwww」「猫ってホント人の言葉分かってて面白い」などのコメントが寄せられました。

【動画：話しかけると毎回お返事してくれるネコ→『好き？』と聞いたら…】

お返事してくれるルナちゃん

Tiktokアカウント『いい歳こいて無職の人間(@mushokuningen)』に投稿されたのは、ハチワレ猫の「ルナ」ちゃんと飼い主さんが会話をしている様子です。ご家族のお腹の上に乗ってくつろいでいるルナちゃんに飼い主さんが呼びかけると、ルナちゃんはお返事をしてくれたのだとか。

飼い主さんが「ルナマッチョ？」「マッチョルナ？」と次々と話しかけるたびに、「ミャーン」と答えてくれたというルナちゃん。しっかり飼い主さんの方を見て返事をするルナちゃんの、クールな表情がかっこいいです。

好き？と聞いてみると…

飼い主さんが「全部にうんって答えるの？」と尋ねると、ルナちゃんはまた食い気味にお返事をしてくれたのだと言います。そこで飼い主さんは、自分のことを「好き？」と聞いてみたのだとか。

すると、それまで返事をしてくれていたルナちゃんが、飼い主さんの方をじっと見ながらもまさかの沈黙。なぜかその問いにだけ返事をしてもらえず、飼い主さんも思わず笑ってしまったのだとか。

ルナちゃんと絶妙な関係

飼い主さんとルナちゃんの絶妙な関係性は、別の投稿でも見ることができます。ある日、寝ている飼い主さんのそばに佇むルナちゃん。寄り添ってくれているのかと思いきや、自分が寝ている座椅子を飼い主さんが使っていたため、隣で圧をかけていたのだそうです。

クールで賢く魅力たっぷりなルナちゃん。飼い主さんに話しかけられてしっかり返事をしながらも、一番答えがほしい問いかけにだけ沈黙する様子は、何度見てもクスッとしてしまいます。ルナちゃんもきっと飼い主さんとのおしゃべりを楽しんでいるのでしょう。

そんなルナちゃんと飼い主さんの楽しいやり取りにはTiktokユーザーからも注目が集まり、「急に黙るのおもろい笑」「なんとも言えない表情。可愛い。」「そこは言わないんかーい」「ピンポイントで返事しない悪い子ねぇ」「食い気味ニャーン可愛い」「本当は全部聞き取れてる説」など多くのコメントが集まりました。

Tiktokアカウント『いい歳こいて無職の人間(@mushokuningen)』では、他にも魅力的なルナちゃんの様子を見ることができますよ！

写真・動画提供：TikTokアカウント「いい歳こいて無職の人間(@mushokuningen)」さま

執筆：MIZ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。