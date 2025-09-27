櫻坂46・四期生楽曲『Alter ego』センターは山川宇衣 前作とは異なる魅力に反響「どんな曲でもいけちゃう」
櫻坂46の四期生楽曲『Alter ego』（オルターイゴ）のMVが、櫻坂46 YouTubeチャンネルで公開された。センターは山川宇衣が務めていることも明らかになった。
【動画】櫻坂46・四期生楽曲『Alter ego』MV
同作の監督を務めたのは、『僕は僕を好きになれない』『Nothing special』、12thシングル表題曲『Make or Break』を手がけたG2 Yuki Tsujimoto。MVでは、白を基調とした衣装をまとったメンバーが、かわいらしさと力強さをあわせ持つダンスを披露し、四期生の新たな魅力を映し出している。
櫻坂46四期生は、11月から乃木坂46・6期生、日向坂46・五期生とともに「新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za」に挑む。今回の『Alter ego』は、その舞台へ向けての新たな武器となりそうだ。
前作『死んだふり』ではクールな姿を見せた四期生だが、本作では明るくポップな一面を披露。ファンからは「もう四期生もどんな曲でもいけちゃうじゃん！」「三期もそうだったけど二曲目でこれだけ出来るのは凄い」「めっちゃ王道アイドルしてるけど櫻坂のエッセンスのパフォーマンスもあって最高」といった声が相次いでいる。
【動画】櫻坂46・四期生楽曲『Alter ego』MV
同作の監督を務めたのは、『僕は僕を好きになれない』『Nothing special』、12thシングル表題曲『Make or Break』を手がけたG2 Yuki Tsujimoto。MVでは、白を基調とした衣装をまとったメンバーが、かわいらしさと力強さをあわせ持つダンスを披露し、四期生の新たな魅力を映し出している。
前作『死んだふり』ではクールな姿を見せた四期生だが、本作では明るくポップな一面を披露。ファンからは「もう四期生もどんな曲でもいけちゃうじゃん！」「三期もそうだったけど二曲目でこれだけ出来るのは凄い」「めっちゃ王道アイドルしてるけど櫻坂のエッセンスのパフォーマンスもあって最高」といった声が相次いでいる。