¡ÖÀ¸Â¤¬¡Ä¥É¥¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤Î¤ó¡¢ÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡õ¸ª½Ð¤·¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡¼¤¤¡ª¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ç¥µ¥¤¥³¡¼¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£Ò£å£î£á£ò£ò£á£ô£å¡¡£ô£ï£õ£òºÇ½ªÆü¡¢Åìµþ¸ø±é¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¸ÄÀÅª¤Ê°áÁõ¤ÇÈþµÓ¤òÏª½Ð¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¸ª½Ð¤·°áÁõ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ê¤É¤âÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ð¡¼¤¤¡ª¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡ªÈþ¤·¤¤¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ç¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡ÖÀ¸Â¤¬¡Ä¥É¥¤Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¤ÈÈþ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ë¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ¯¡¹¤Î¿Ê²½¤¬Ëö¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£