Íè·î11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñÃÏ°è°ÂÁ´±¿Æ°¤òÁ°¤Ë¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ç¤Ï±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦³ë¾þ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¤±¤ó¶Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºáÈï³²¤ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£³ë¾þ¶è¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤¬¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤è¤ëÈï³²³Û¤¬¡¢8·îËö»þÅÀ¤ÇµîÇ¯¤Î¤ª¤è¤½2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£µµÍ½ð¤Î¾®»³Àµ¼£½ðÄ¹¤Ï¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤Ï20Âå¤«¤é60Âå¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÈï³²¼Ô¤¬9³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉÈÈ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
