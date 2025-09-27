ユナ、白×ピンクのキュートな韓服姿 『暴君のシェフ』最終話に惜しむ声も「ハッピーエンドにして」「終わってほしくない」
少女時代のユナが27日までに 自身のインスグラムを更新。Netflixで配信中の韓国ドラマ『暴君のシェフ』（スタジオドラゴン制作）のオフショットを公開した。
【写真あり】ピンクの韓服姿でキュートなユナ（6枚目） イ・チェミンらとのショットも
ユナは白×ピンクのキュートな韓服姿を披露。イ・チェミン、キム・グァンギュらとの撮影風景もアップしている。
この投稿にファンからは「美しい」「癒やしをありがとう」と反響が集まっているほか、あす28日 に最終回を迎えることから「終わってほしくない」「ハッピーエンドにしてください！」「素晴らしいストーリーをありがとう」「最後になるなんて信じられない…」と終わりを惜しむ声も挙がっている。
