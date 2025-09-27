＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館

【映像】「体デカ…」“異質な存在感”を放つ元日本代表アスリート

豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）の“W横綱”の優勝争いが注目を集めている大相撲九月場所。そんな中、十四日目には土俵近くの客席に“大きな”存在感を放つ元日本代表アスリートの姿が……。熱心に観戦する様子をカメラが捉えたが、そのインパクトある体つきに「体デカ…」などとネットがざわつく一幕があった。

連日多くの著名人が観戦に詰めかけている大相撲秋場所。これまで、元V6でタレントの三宅健、俳優でタレントの上地雄輔、タレントのデヴィ夫人などが、客席で目撃されている。ドラァグクイーン界隈で有名な東京・代官山「アマランスラウンジ」のマダム・レジーヌさんも国技館に駆けつけ、客席で異彩を放つその存在感が大きな話題となった。

アスリートという切り口では十日目にプロボクサー・那須川天心の弟でキックボクサーの那須川龍心と、同じくキックボクサーの白鳥大珠がペアで観戦していたことに注目したファンもいた。

そんな中で十四日目、土俵近くの客席で観戦していたのが、2019年に行われたラグビーW杯日本大会で日本代表として出場した福岡堅樹さんだ。Tシャツ姿の福岡さんが、十両三枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）と前頭十四枚目・朝紅龍（高砂）の取組前に真剣な表情を浮かべていたところを、ABEMAの中継カメラが捉えた。

実況を務めていた高橋大輔アナウンサーは「土俵の近くの客席に元ラグビー日本代表の福岡堅樹さんの姿がありますね」と伝えた。

福岡さんは2021年に現役を引退。現在は医師を目指して、新たな道を突き進んでいるが、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「真面目な方でね。『スポーツと医学は両立できるんですか？』と聞いたら『できる！』と。それを私の子供に伝えましたよ」と福岡さんに関するエピソードを話していた。

ラグビー選手を引退したとはいえ、日本代表まで上り詰めた福岡さん。存在感は十分で、体つきも相まって客席でどうしても目立ってしまっている。そんな姿を見て、視聴者も「体デカ…」「迫力あるな」「真剣に見てる」などの声を上げていた。なお、錦富士と朝紅龍の取組は、錦富士が押し出しで白星を上げた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）