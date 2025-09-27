「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、ＡＢＥＭＡで人気の瀧山あかねアナウンサーと交際が話題の喧嘩自慢で、ライト級王者の細川一颯がＲＩＺＩＮにも出場した赤田功輝とノンタイトル戦で対戦し、延長ＫＯで勝利した。

序盤から細川が前に出て優勢に進めると、右拳をヒットさせ、赤田をぐらつかせ後退させる場面も。中盤に細川の蹴りがローブローとなり中断したが、再開。激しく打ち合ったまま、最初の１分を終えた。細川に２票入ったが、３票がドローで延長へ。延長も細川がミドルキック、膝蹴りで主導権。赤田が前に出たところに左のカウンターであわせてダウンを奪うと、最後は右拳でアゴをとらえ赤田を完全に沈めた。「赤田君気持ち強かった。ＲＩＺＩＮの榊原さん、年末使ってください。いい仕事するんで」と、大みそかのＲＩＺＩＮ参戦を求めた。

２人は前日会見で乱闘。フェースオフで不気味な表情で何かをつぶやいた赤田が離れ際に細川を突き飛ばし、細川が激怒。顔面を殴打し、激しい破裂音が響き渡った後、そのまま乱闘が勃発した。引き離された後も細川は鬼の形相で「てめぇ！」と怒りを滲ませていた。