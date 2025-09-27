元サッカー女子日本代表なでしこジャパンの澤穂希さん（47）が27日放送のテレビ朝日系「庄司＆ミキティの覗き見バラエティ 今でも好きですか？」に、15年8月に結婚したJリーグ福島ユナイテッドFC副社長の辻上裕章さん（49）とともにVTR出演。夫からの手紙に涙を見せた。

芸能人夫婦が付き合っていた頃の思い出の地をデートしながら「今でも好き」という気持ちを確かめ合う様子を、お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）とタレント藤本美貴（40）夫妻が見届ける番組で、澤さんと夫の辻上さんが、2人の思い出の地・松島でデートをした。

デートの最後に夫の辻上さんがサプライズで澤さんへ手紙を読んだ。手紙には「2015年の1月、松島デートをしていたとき、同年夏のW杯を前に弱気になっていたほー（澤さん）に引退を相談されました。FIFA最優秀選手賞を受賞した選手が諦めるのか、と背中を押したつもりでしたが、『私の何が分かるの？ あなた（選手として）そこまで行ってないでしょ！』と、逆にほーの怒りを買ってしまう結果にヘコみました（笑）」とつづり、最終的にW杯出場、準優勝をした結果に「澤穂希の生きざまを見せたことに人としての大きさを、大いに感じました」と伝えた。

そして感謝を伝え、「ほーと喜怒哀楽を共にすることができ、最高に幸せです。愛してるよ」と手紙を読むと、澤さんは「ありがとうございます」と言い、目頭を押さえた。

デート後に澤さんは「死ぬ前にこの人を選んでよかったと思える夫婦でいたいなと思います」と語った。