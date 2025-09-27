芸能事務所ワタナベエンターテインメントの所属芸人が出演する「『WEL FES 2025』supported by にしたんクリニック」が27日、都内で開催され、お笑いコンビのハライチ、ふかわりょう（51）らが出演した。

昼夜2公演行われ、ともにロッチがMCを担当。イベントでは、アンガールズ、ハライチ、Aマッソ、ハナコを筆頭とした4つのグループに別れ、モノボケや即興コントバトルなどさまざまな軍団対抗企画に挑戦した。

昼の部ではAマッソ、四千頭身、アンガールズやふかわ、といった9組がネタを披露し、その後企画バトルへ。「モノボケリレーバトル」では、各チームが5人ずつ選抜してリレー形式にモノボケを披露。後攻のハライチ軍(Gパンパンダ一平、こたけ正義感、土佐兄弟有輝、ハライチ岩井、ふかわりょう)が、圧倒的なチームワークを見せ勝利した。

コントバトルでは、観客から募集した「コントのお題」と「オチせりふ」を舞台上で箱の中からランダムにセレクト。軍団長の指示のもと各チーム即興でネタを披露し、再びもハイクオリティーを見せたハライチ軍が昼の部を制した。

夜の部は、ファイヤーサンダーやハナコ、ハライチ、豆鉄砲ら実力派漫才師による豪華ネタコーナーで開幕。企画コーナーではアンガールズ軍とAマッソ軍による軍団対決が繰り広げられ、ザブングル加藤や四千頭身、ぱーてぃーちゃんらが奮闘した。