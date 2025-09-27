元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家の長期株式投資さん【後編】です。

前編 https://www.youtube.com/watch?v=ox4oK77Yx78

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:30 本編開始

01:19 無駄を減らして投資資金を捻出！

06:34 臆病な投資で成功をつかむ

07:51 短期に惑わされず 長期で積み上げろ！

12:33 上重の直球質問！ 配当株の売り時は？

14:43 確率で見極める“負けない”投資先

18:05 長期株式投資が贈る投資の格言

18:56 今日のPoint

19:04 対談を終えて…

撮影・編集 : 革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・立松龍介・石田修一）

【出演者】

長期株式投資（ちょうきかぶしきとうし）

「日本の配当株」専門の元サラリーマン投資家で、現在の資産は1.9億円。1977年生まれ。2004年から株式投資を開始。2009年にポートフォリオを大型配当株メインにして以降、資産を順調に拡大。2023年3月に資産1億円を達成し早期リタイアを達成

上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに

藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）

東洋経済オンライン編集長

『週刊東洋経済』『会社四季報オンライン』『会社四季報』などの編集を経て、『東洋経済オンライン』編集長。健康オタクでランニングが趣味。心身統一合気道2段。

※動画内のデータは収録時点（2025年7月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

（東洋経済オンラインYouTubeチャンネル）