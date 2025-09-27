◇ウエスタン・リーグ 阪神3ｰ1オリックス（2025年9月27日 SGLスタジアム）

阪神はウエスタン・リーグ公式戦でオリックスと対戦し、3―1で勝利した。

先発の門別啓人投手（21）は6回4安打1失点と好投。栄枝裕貴捕手（27）は5回2死一、二塁から左中間への今季2号3ランを放った。

以下は平田2軍監督との一問一答

――門別が好投

「いや、悪くはないんだよな。6回の1点だけがもったいない、ツーアウトから。もったいないなというところだな。全体的に3回り目もリードを真っすぐ一辺倒じゃなくて、変化球も交えながら。今日はちょっとそういうところは見えたよね。あの1点だけだよ。6回1失点だから十分合格点なんだけど、もっと高いレベルで門別には求めてるんでね。0で抑えればもう言うことない。ツーアウトからだっただけに、もったいない」

――栄枝も攻守で大活躍

「あー、すごいね。ずっとファームに来ても、昨日も二安打かな。昨日もスピードあるボールにもついて行ってるし、今日のホームランといいね、この前もホームランでしょ？もう、初回のいきなりスチールされたのも、1発で刺したし、やっぱこうやってゲームに出ることによって、彼のね、持ち味である打力や、そういう肩の強さっちゅうのも見せてくれてるよな」

――打席こなすことで本来の姿が戻ってきた

「やっぱり。うん、調子っていうか、そういう力がついてきてるよね。もう他のやっぱファームの選手たちとはちょっと、一足も二足も、ちょっと実力的には違うなっていうのは見せてる」

――きょうはデュプランティエがシート打撃に登板

「シートね。うん、だから、野球教室で見てないんだけど、うん、ちょっと後で。今から報告は聞くけど、バッター3人かな？球数でいったんじゃないかな」

――順調に来ている

「もちろん、もちろん、そういうこと。だからね、今日、野球教室やるんで、外でできなかったんで、中でということです。順調です。はい」

――あすの先発は

「あすは伊藤将司です」