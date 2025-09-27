19位ウェストハム、ポッター監督の解任を正式発表…後任はヌーノ氏か
ウェストハムは27日、グレアム・ポッター監督の解任を発表した。
現在50歳のポッター氏はブライトンやチェルシーなどでも指揮をとり、2025年1月にフレン・ロペテギ元監督の後任としてウェストハムの指揮官に就任した。しかし、就任25試合で6勝5分14敗と勝率は25パーセントを切り、今季のプレミアリーグは開幕5試合で1勝4敗のスタートに。チームは現在、降格圏の19位に沈んでいる。
29日の第6節エヴァートン戦を目前にして監督解任の決断を下したウェストハムは、「昨シーズン後半から2025−26シーズン開幕にかけての結果とパフォーマンスは期待に沿うものではなく、取締役会はチームのプレミアリーグにおける地位を一日も早く向上させるため、変更が必要だと判断しました」と、ポッター監督の解任理由を説明している。
なお、ポッター監督の後任は選定中だが、イギリスメディア『BBC』によると、ポルトガル人指揮官ヌーノ・エスピリト・サント氏の就任が濃厚だという。同氏は名門ノッティンガム・フォレストを30年ぶりに欧州カップ戦へと導いたが、今月初めに首脳陣との対立を理由に解任されていた。
