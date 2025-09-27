世界98カ国を旅した旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が27日、自身のインスタグラムを更新。大腸がんになったことを報告した。

この日の夕方に「新しい旅の報告です。今回の行き先はまさかの『大腸がんツアー』」と題して「大腸検査で取った6つのポリープのうち、2センチ大のやつが【腐った男梅】みたいな顔をしていて（笑）、病理結果が延びた時点で『これは怪しいぞ』と予感していました。そして結果は……やっぱり『大腸がん』でした！」と書き込んだ。

そして「医師から聞いた時はしばらくぼうぜんとして涙がポロポロあふれたけれど、でも安心してください。父も兄も大腸がんという同じルートを旅して、今は元気に帰還済み。私もきっと同じように帰ってきます。手術までは育児も仕事もいつも通りこなしつつ、体力づくりを旅の荷造り感覚で。『大丈夫、大丈夫』人生という旅のちょっとした寄り道。次の景色を楽しみに進んでいきます」と締めくくった。

歩は小学4年の長女と小学3年の長男を育てるシングルマザー。105センチ、Iカップのグラマラスボディーを誇っている。日刊スポーツの取材に対して「今月2日に大腸内視鏡検査を受けて、病理検査の結果が今日出ました。まだ、ステージは分からないのですが大腸がんであることは確定したので、これから病院で精密検査をして大腸内視鏡手術という予定です。22日に44歳の誕生日を迎えたばかりなんですが、誕生プレゼントがこれ？ すごく皮肉ですね。子供たちもまだ小さいし、まだまだ頑張らなくちゃ。幸いなことに痩せるとか、体調が悪くなるとかの症状は出ていないので、良くなることを確信しています」と話している。

◆歩（あゆみ）りえこ 1981年（昭56）9月22日、東京生まれ。短大1年時、チアリーディング部の遠征で渡米し、海外初体験。編入した清泉女子大を卒業後、海外1人旅を続ける。25歳でタレント活動を始め、「旅ドル」として雑誌やテレビに出演。10年（平22）に芸名を「リエコ・J・パッカー」から現在の名前に変えた。12年旅行記「ブラを捨て旅に出よう」（講談社文庫）を出版。22年（令4）にヘアヌード写真集「歩りえこ1st写真集 スフィア」（撮影・山岸伸）を発売。160センチ、105−64−99センチ。血液型B。