「head in the clouds」の意味は？直訳しても意味が通じない...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「非現実的」でした！

直訳は「雲のなかに頭を突っ込んでいる」。

雲のなかに頭を突っ込んでいるように、現実を見ていないというイメージでできたフレーズです。

「ボーッとしている」という意味で使われる場合もありますよ。

「He’s set on being an idol, but he’s completely tone-deaf. He has his head in the clouds again.」

（彼はアイドルを目指しているのに、完全に音痴だよ。まったく現実を見ていないよね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。