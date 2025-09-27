「head in the clouds」の意味は？直訳しても意味が通じない...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？
「head in the clouds」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「非現実的」でした！
直訳は「雲のなかに頭を突っ込んでいる」。
雲のなかに頭を突っ込んでいるように、現実を見ていないというイメージでできたフレーズです。
「ボーッとしている」という意味で使われる場合もありますよ。
「He’s set on being an idol, but he’s completely tone-deaf. He has his head in the clouds again.」
（彼はアイドルを目指しているのに、完全に音痴だよ。まったく現実を見ていないよね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部