■フォクスセンスビジネスシューズ

Amazonセール特価：3980円(40%OFF)

手を使わず、腰をかがめることなく、楽に靴を履くことができます。忙しい時も簡単すぽっ！通勤、散歩、ショッピング、旅行、キャンプ、入院などのシーンで利用。走れる、外回りの仕事や通勤でたくさん歩く人におすすめの「走れるビジネスシューズ」。毎日の通勤で効率よく、運動不足を解消。

■ニューバランススニーカーUL420M

Amazonセール特価：7876円(20%OFF)

LIFESTYLEモデル「420」のオールドファッションなフォルムをベースに、よりシンプルなアッパーデザイン、安定性と耐久性を高めた厚みのあるソールでアレンジし、日本だけで展開する「UL420M」。レトロな雰囲気を醸し出すスエード/テキスタイルアッパーをニューバランスのヒストリカルカラーで彩り、手頃なプライスで提案します。ペアでコーディネートできるユニセックスサイズ展開。

■クラークスモカシンワラビー

Amazonセール特価：2万9990円(12%OFF)

クラークスの「ワラビー」はカンガルーの小型有袋類ワラビーから命名。子どもをお腹の袋に入れて大事に育てるように足を優しく包み込むような一足で、履いていてとても気持ちのいいシューズ。ワラビー独特のモカシン構造はクラークスオリジナルズコレクションのアイコンシューズとして全世界で支持されている。

■サムソナイトビジネスバッグ

Amazonセール特価：2万3245円(32%OFF)

新しい生活様式でニーズが高まっているバックパックとトートバッグのコレクション『FLYZ-LITE〜フライズライト〜』。そのネーミングの通り、すべてのモデルが1キロ以下の軽量設計。

また、全てのモデルにエキスパンダブル機能を搭載しており急に荷物が増えた時や短期出張にも対応する事が可能

■ハミルトン角シボビジネスバッグ

Amazonセール特価：9681円(23%OFF)

生地は、高級感ある上品な表情を出す角シボ生地を使用。本体内部には、PC、タブレットへの衝撃を緩和するウレタンが内装されているのでPCの持ち運びも可能。

