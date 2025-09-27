タバコを吸わないのに喫煙席に座り、さらに問題を引き起こす展開に｜この2人、接点ゼロです【ママリ】
ある日ランチタイムにカモネギ飯店を訪れた、つるかめラーメンの店長。なんと、つるかめラーメンでは問句さんを出禁にしたと言い、ナエくまさんは驚きます。
©naekuma358
©naekuma358
問句さんを出禁にしたつるかめラーメン。いったい何があったのでしょうか…ナエくまさんは尋ねます。
©naekuma358
©naekuma358
煙草を吸わない問句さんが、喫煙席に座って、喫煙者を睨んでいるとのこと。それでは分煙の意味がありません。
©naekuma358
©naekuma358
バイトさんが問句さんに禁煙席を勧めても、「この席が気に入ってる」と動こうとしません。バイトさんは引き下がるしかありませんでしたが…。
©naekuma358
©naekuma358
態度が気に入らなかったという問句さん、バイトさんを捕まえて因縁をつけ始めます。
©naekuma358
問句さんを出禁にしたというつるかめラーメン。それは、煙草を吸わない問句さんが、喫煙席に座り、タバコを吸うお客さんを睨んだことから始まりました。
バイトさんから、禁煙席を勧められるも「この席が気に入っている」と断り、挙げ句バイトさんの態度にいちゃもんを付け始め、「店長を読んできてちょうだい！」と言い始めます。
ここまで聞いたナエくまさんは、嫌な予感でいっぱいになっています。
口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる
©naekuma358
©naekuma358
©naekuma358
ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。
その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。
ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。
記事作成: もも
（配信元: ママリ）