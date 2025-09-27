コスメの大祭典「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」を徹底取材！担当者に聞く、この秋冬のメイクトレンドと注目アイテムとは？
記念すべき30回目を迎える「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」が、2025年10月10日(金)まで全国のロフトおよびロフトネットストアで開催中だ。「Playful Palettes／多彩な色を使って楽しく自由に」をコンセプトに掲げた今回のフェスティバルでは、個性を表現できる色とりどりのコスメアイテムをはじめ、肌と髪本来の美しさを引き出すリッチな保湿ケア商品などが数多く取りそろえられている。
【写真】「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」開催！にぎわう渋谷ロフトの様子
店内やロフトネットストアには、見ているだけで心躍るカラフルなコスメはもちろん、乾燥シーズンに向けた保湿力たっぷりのスキンケアやヘアケアアイテムが集結。ロフト先行品や限定品も含め、その数なんと計228ブランド、全1008種類という圧巻のラインナップだ。
今回は全国でも最大規模で「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」を展開する渋谷ロフトへ。数々のアイテムが並ぶ店内の様子は、まるでコスメのワンダーランドのよう！ロフト広報の栗原さんに直撃取材し、昨今のコスメ業界の流行がどのように「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」に反映されているのか、注目アイテムのこだわりやおすすめポイントについて詳しく話を聞いた。
■注目アイテムのこだわりやおすすめポイントを聞いてみた！
――記念すべき30回目の開催ですね。今回の「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」のテーマや特徴を教えてください。
はい、今回で30回目を迎えることができました。今回の「ロフト コスメフェスティバル 2025AW」は「Playful Palettes／多彩な色を使って楽しく自由に」をテーマに、自分をデザインするように楽しめる多彩なコスメやアイテムを数多くそろえています。スキンケアでは、シートマスクが特別なケアだけでなく、日々のルーティンに組み込まれる方が増えていることから、デイリー用とスペシャルケア用の両方の需要に応えるべく品ぞろえを強化しています。また、韓国の最新コスメから、注目のオーラルケアまで、幅広くラインナップを展開しているのが特徴です。
――数ある商品の中で、期間中特に売れ行きがいいアイテムは何ですか？
「KANTAN(カンタン)」シリーズのヘアスプレー「かちっと」(1980円)です。メンズ美容系人気Youtuberのみかみ。さん監修のアイテムで、特にスプレーは新商品かつロフトで先行販売したということもあり、販売から約1週間で4000本以上を売り上げる大ヒットとなっています。固まりすぎずナチュラルに仕上がる質感で、男性向けのシリーズなんですが、性別問わず支持されており、女性にも使いやすいと好評です。
――秋冬に向けて、ベースメイクのトレンドやおすすめ商品を教えてください。
最近はベースメイクに力を入れる人が多く、特に今年は「透明感」がキーワードになっています。その中で注目のブランドが、メイクアップクリエイターのマリリンさんプロデュースの「vim BEAUTY」です。今回は「マイコンフィデンススキンモイスチャライジングプライマー」(2750円)のホリデーコレクション限定で昨年大人気だった下地2種2色(スノウヴェール／ローズヴェール)が、待望の定番商品として登場しました。おすすめはスノウヴェールですかね。ライトブルーのベースにシルバーパールが配合されており、色むらや赤みを補正し、光の力で美白効果も期待できます。カバー力とキープ力がありながら、厚塗り感のないツヤ肌に仕上がるのが魅力です。
また、SNSで人気の韓国コスメブランド「tfit」からは、乾燥肌向けの保湿力が高いパウダー「トランスルーセントセットエッセンシャルパウダー」(1760円)が新登場しました。アミノ酸コーティングされた超微粒子パウダーが特徴で、肌にしっとりと密着し、乾燥が気になる季節でも粉ふきしにくいです。
「Soooon」のクッションコンシーラー「クッションコンシーラー (11 ピュアアイボリー)」(2200円)は、めずらしいクッションタイプのコンシーラーです。使い方は簡単で、気になる部分に備え付けの指パフでトントンと叩き込むだけ。パフの形状も雫型になっていて細かい部分にも対応できるのが人気です。中にコンパクトミラーが搭載されており、持ち運びにも便利なアイテムとなっています。
――スキンケアではどのような商品が注目されていますか？
夏に蓄積された肌の乾燥によるダメージをケアし、乾燥する秋冬に向けて保湿に特化したアイテムが注目されています。特に「クオリティファースト」の新商品であるPDRN(※1)配合のシートマスク「ダーマレーザー PDRN+セラミド100マスク」(880円)は、今話題の美容成分PDRNとセラミド(※2)がたっぷりと含まれています。厚手のシートで3分間置くだけで手軽に高保湿ケアができるのが特徴です。
(※1 整肌成分、※2 保湿成分)
最近はボックスタイプのシートマスクのラインナップが増えており、毎日使うデイリーケアとして取り入れる方が増えていますね。
――なるほど、デイリー使いにおすすめなスキンケア商品を教えてください。
「Wonjungyo」の「モイストアップレディスキンパック DM HL」(1980円※数量限定)がおすすめです！今回、新たにはちみつレモンの香りが登場しました。ちぎれるシートが特徴のスクエア型パックで、目元や首元など、気になる部分に使いやすい点も評価されています。
――ポイントメイクや、そのほかの注目アイテムがあれば教えてください。
ポイントメイクでは、まつ毛に力を入れる方が増えています。新ブランドの「LASH FIGHTER」の「カールアッパーマスカラ」(各1430円)は、盛りたい度合によって3段階からレベルが選べるマスカラです。「Lv15」が「あざと盛り」、「Lv50」が「なちゅ盛り」、「Lv75」が「マジ盛り」で、販売前はナチュラル傾向の「あざと盛り」が売れると予想していたのですが、実際は特に目力がしっかり出る「マジ盛り」のほうが人気ですね。少し懐かしい平成ブームを思わせるようなデザインも特徴で、ベースは薄付きにして目元を強調するなど、顔の中でメリハリをつけるメイクが今のトレンドです。
ほかには、フレグランスブランド「フェルナンダ」のハンドクリーム「フレグランス リッチハンドクリーム マスカット・オブ・アレキサンドリア」(990円)もおすすめです。フェルナンダでは季節ごとに新しい香りのアイテムを発表しており、今年の秋はマスカットの香り「マスカット・オブ・アレキサンドリア」シリーズが先行販売されました。こちらは岡山県のJA全農おかやまなどと共同で開発され、本物のようなみずみずしい香りが実現。フェルナンダのこのフルーツシリーズは毎年リピートするというファンの方も多いです。ロフト先行販売のハンドクリームのほかにも、オーデコロンやボディ用フレグランスが発売されています。ワイン作りで出るブドウの搾り汁を香料として再利用するアップサイクルの取り組みも行っています。
――最新のコスメトレンドを教えてください。また、そうしたトレンドをどのように今回のコスメフェスティバルに反映していますか？
健康意識の高まりからオーラルケア市場も伸びており、新しいアイテムも登場しています。「BUBLOS(バブロス)」の「炭酸泡ハミガキ」(1485円)は日本初のエアゾールタイプ炭酸泡歯磨き粉で、極小の泡が歯間まで届き、歯列矯正中の方でも使いやすいです。
「EUTHYMOL(ユーシモール)」「歯磨き粉 ホワイトパープル」(1738円)は、イギリスで生まれ、韓国で人気となったオーラルケアブランドです。特徴的な香りと爽快な使用感が人気を集めています。
また、メンズ向けアイテムも取り扱うブランドがより増え、市場が拡大されているように感じます。スーツリフレッシャーが特に人気の「プラウドメン」からは、新しくクリアリネンの香りのアイテムが販売されました。優しい香りなので、パートナーの方と一緒に使うのもおすすめです。ぜひ店頭で香りを体験してみてください。
■10月からは「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」が開催
2025年10月11日(土)〜11月14日(金)には、韓国コスメブランドの先行販売品や限定品がズラリと並ぶ「ロフト Kコスメフェスティバル 2025AW」が開催予定だ。韓国コスメ愛好家はお見逃しなく。さあ、財布の紐が緩む季節の到来である。
※記事内の価格は特に記載がない場合はサービス料・税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※店舗によって取り扱い商品が異なります。
文＝川田湖雪
