Cath Kidston×Miho Ishii再販！限定コラボアイテムとノベルティに注目

英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」が、美容家・石井美保さんとの大人気コラボレーションアイテムを2025年10月1日(水)より再販します。前回は発売直後に完売した話題の限定シリーズ♡ 今回は再販を記念したノベルティや、抽選で石井美保さん直筆サイン入りクリアファイルが当たる特別キャンペーンも実施。可憐で透明感あふれる世界観を楽しめる注目のラインナップです。

Cath Kidston×Miho Ishii再販ラインナップ

今回の再販では、美保さんをイメージしたアート「Maypole Laurels」を使用した4アイテムが登場。

サークルマルチケース：縦型円柱タイプで収納力抜群。6,600円（税込）

マルチケースS：小物整理に便利なコンパクトタイプ。6,600円（税込）

マルチケースM：旅行にも活躍する大容量サイズ。7,700円（税込）

マルチケースL：シンプルな大きめサイズでキャリー収納にも◎。8,800円（税込）

いずれもコットンキャンバスや合皮を組み合わせ、機能性と大人可愛さを両立しています。

秋冬新作！「小さくしたいブラ」で無理なくすっきりシルエット♡

再販を記念した特典＆キャンペーン

アイテム1点購入で「ステッカー2枚セット」



アイテム3点購入で「クリアファイル＆ミラー」



さらに、公式オンラインストアで再販開始から3日以内に3点以上購入した方の中から抽選で3名様に「石井美保さん直筆サイン入りクリアファイル」が当たる特別キャンペーンも開催。

届くまでのお楽しみなのも嬉しいポイントです♪

石井美保さんの世界観を日常に♡

前回の発売時に瞬く間に完売したCath Kidston×Miho Ishiiのコラボコレクションが、待望の再販を迎えます。

美保さんの透明感や可憐な雰囲気を纏ったアートが施されたアイテムは、日常使いはもちろん、旅行や特別なシーンにもぴったり。

限定ノベルティや直筆サイン入りクリアファイルが当たる特別企画も見逃せません。この秋は、特別なアイテムとともに心ときめく日々を過ごしてみてはいかがでしょうか♡