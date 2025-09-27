「階段の途中でたまに振り返ってくれるのかわいい」



【写真】「飼い主さん、ちゃんといた！」 細めた目で笑う姿が愛おしい

そんなコメントが添えられた愛犬の写真が話題になっています。写っているのは、散歩中に階段をのぼる途中、飼い主さんのほうを振り返る「ハニ」ちゃん（2歳・女の子）。



優しい眼差しでにっこりと笑う姿は、たまらなくキュートです。



この微笑ましい光景に、4.7万件超の“いいね”が寄せられました。思わず尊い瞬間を連写したという、飼い主のXユーザー・薄茶のいぬさん（@usucha_inu）。当時の様子についてお話を伺いました。



階段で見せた一瞬のしぐさに広がった共感

ーー撮影時の状況について教えてください。



「朝の散歩の帰り道に、よく登る階段を一緒に登りながら撮りました。散歩中よくある事なのですが、私が少し後れを取ると止まって振り返ってくれ、横に追いつくとまた張り切って歩き出す、という状況で、振り返る顔が可愛くて写真を撮っていました」



ーーこの光景を目にしたとき、どのような感想をお持ちになりましたか。



「『大丈夫？』とこちらの表情を確認してくれているようで、いつも優しいなと思っています。ハニが『ちゃんとついて来てる？ よし、行こう！』などと考えてくれているのが伝わり、愛おしいなという気持ちになります。ただ階段を登るだけでも、私とコミュニケーションを取りながら楽しんでくれるのが本当に可愛く、早朝の散歩も苦じゃなくなります」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「階段を登り切るといつものように嬉しそうにはしゃいでいました」



ーーハニちゃんは、ふだん、どのような性格の子ですか。



「ハニは、ひとりでいたところを保健所に保護された元野犬の子です。警戒心が強く、とても怖がり。小さい頃は自転車や提灯、人の集団など何でも怖がってしまい、普通にお散歩をするのも大変でしたが、『大丈夫だよ、怖くないよ』と宥めながら毎日練習し、今では大抵のことは平気なんだと覚えてくれ、楽しく散歩できるようになりました。普段から人のことは本当によく見ていて、私の表情や声色などから色んなことを理解してくれます。例えば私の体調があまり良くない時は、お散歩に出ても、はしゃいだりあっちこっち行こうとせず、ゆっくり歩いてくれたりします。またちょっと過保護にしすぎたのか、とても甘えん坊。現在体重15キロくらいなのですが、抱っこが大好きです。家でも外でも、膝の上で抱っこされて安心している顔を見ると幸せな気持ちになります」



多くの人の心をくすぐったこの“振り返りショット”。コメント欄には、思わず共感や感嘆の声が数多く寄せられていました。



「優しい子なんですね」

「アイコンタクトは信頼の証」

「『大丈夫？』って言ってる」

「わかる〜！ これ、かわいいんですよね〜」

「めちゃめちゃかわいい♡ なんですかこの笑顔は」

「お散歩時間の中でも特に愛を感じる至福の時…」

「たまらなくかわいい笑顔。ずっと見つめられたい」

「“振り返りショット”ってだけで写真集のワンカット感出るの尊い」

「こんなかわいい顔で見つめられたら、どこまでも階段登れそう！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）