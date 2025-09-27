絶景が楽しめると思う「熊本県の道の駅」ランキング！ 2位「七城メロンドーム」、1位は？【2025調査】
阿蘇の雄大な火山地形や美しい田園風景など、多彩な自然美を誇る熊本県。そんな熊本では、地元産の新鮮な農産物やご当地グルメを味わいながら、心に残る絶景を堪能できる道の駅が数多くあります。
All About ニュース編集部では、2025年9月16〜17日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「絶景が楽しめる道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「絶景が楽しめると思う熊本県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「行ったことがあり自然がとてもきれいな印象」（20代女性／神奈川県）、「メロン型の外観が青空に映えそう」（30代女性／宮城県）、「景色が良くのんびり過ごせそう」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「阿蘇の雄大な景色が絶景で、美しいです」（50代女性／広島県）、「雄大なカルデラを眺められる」（50代女性／岡山県）、「阿蘇の雄大な草原や山々を一望でき、晴れた日には遠くまで広がる大自然の景色が楽しめる」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：七城メロンドーム（菊池市）／23票「七城メロンドーム」は、メロンをはじめとする地元の特産品が充実した道の駅。特別栽培米「七城のこめ」や、メロンドームオリジナルのシャーベットも人気商品です。レストランやアイスコーナーも併設されており、自然豊かな風景と共に七城の味覚を存分に味わえます。
1位：阿蘇（阿蘇市）／59票正面に雄大な阿蘇五岳を望む絶好のロケーションに位置する道の駅。季節の野菜や果物をはじめ、精肉、乳製品、スイーツ、手作りのお弁当など阿蘇の特産品が豊富にそろっています。電動アシスト自転車のレンタルも行っており、阿蘇の絶景スポットを巡るサイクリングツアーの拠点としても利用可能です。
