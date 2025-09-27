【2025年9月】1000万円を1年、定期預金に預けるならどの銀行がいい？おすすめの定期預金
元本割れリスクのない定期預金は、大きなリターンは期待できないものの、着実にお金を貯めるのに役立ちます。これに対し、株式や投資信託といった投資商品は高いリターンが期待できる半面、大きな下落リスクも伴います。金融資産を安定して運用していくには、これら両方に分散投資することが効果的です。
All Aboutマネー編集部では、最新の金利情報に加えて、預け入れ条件やキャンペーンなども考慮し、おすすめの定期預金をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（金利は2025年9月18日時点）。
【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点
UI銀行
・商品名：大口定期預金
・金利：1.05％
・預入期間：1年
・預入金額：1000万円以上（1円単位）
大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.90％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
オリックス銀行
・商品名：eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜大口定期
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：1000万円以上（1円単位）
※新規口座開設の場合は、「eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム」が利用でき、1年ものは金利年1.20％となる。預入上限額は1000万円。
ぐι俺箙圈〇郵馮十八カ所支店
・商品名：四国八十八カ所支店定期預金 スーパー定期300
・金利：0.85％
・預入期間：1年
・預入金額：300万円以上1000万円以下（1円単位）
※特別金利プラン適用。終了時期は未定。
ス畧邏箙圈．札襯佞Δ匹鷸拇
・商品名：金利トッピング定期預金 スーパー定期300
・金利：0.70％
・預入期間：1年
・預入金額：300万円以上（1円単位）
清水銀行 清水みなとインターネット支店
・商品名：清水みなとインターネット支店専用定期預金（Bon Voyage）
・金利：0.70％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※新たに預け入れる資金が対象。
東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：0.70％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※新規口座開設の場合はインターネット限定の優遇プランがあり、金利年0.75％となる。
ペイオフの対象となるのは、普通預金や定期預金など、1つの金融機関にある対象資産の元本合計額です。そのため、1つの銀行に1000万円を超える資金を預けている場合は、複数の銀行に分散して預けることをおすすめします。
(文:All About 編集部)
ペイオフ（預金保険制度）とは？ペイオフとは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。この制度では、1つの金融機関につき預金者1人当たり元本1000万円までとその利息が保護されます。
ペイオフの対象となるのは、普通預金や定期預金など、1つの金融機関にある対象資産の元本合計額です。そのため、1つの銀行に1000万円を超える資金を預けている場合は、複数の銀行に分散して預けることをおすすめします。
(文:All About 編集部)