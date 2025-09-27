「夫婦2Sなかなか見れないので貴重ですなぁ〜」の声

国民栄誉賞を受賞した犢駝嬰アスリート瓩夫婦そろって笑顔を見せる2ショットを公開。反響が寄せられている。

話題の写真をインスタグラムで披露したのは、元サッカー女子日本代表の澤穂希さん。ロングの髪をおろしたスカート姿で、夫で元プロサッカー選手の辻上裕章さんから肩を組まれ寄り添い立つ2ショットを紹介した。

夫婦は27日放送の「庄司&ミキティの覗き見バラエティ今でも好きですか?」(テレビ朝日)に揃って出演し、関東ローカルでの放送となるものの「放送終了後TVerにて視聴可能です」と告知した。

SNS上では夫婦ショットに「ダンナさまとお2人並ばれるとハッピーオーラで眩しいです」「旦那さん初めて見た。優しい感じのイケオジですね」「夫婦ツーショットなかなか見れないので貴重な写真ですなぁ〜」「写真からも二人の雰囲気の良さが伝わってくる♡」などの声が上がったほか、「サッカーやっていた頃とはイメージが全く違う。あの頃は格好良かったけれど、大変女性らしく可愛くなられましたね…お幸せそうでよかったです」「引退してどんどん綺麗になっていくと、私生活がすごく充実してるんだなと感じる」「こんな可愛い雰囲気の方だったのですね！」など澤さんの近影にも反響が寄せられた。 2011年女子ワールドカップでは、キャプテンとしてチームをけん引し初優勝の立役者に。同年、なでしこジャパンは国民栄誉賞を受賞した。15年8月に結婚、同年12月に引退を表明した。17年には女児を出産している。