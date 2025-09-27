◇第50回社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選代表決定戦 日本製鉄瀬戸内4ｰ3日本生命（2025年9月27日 ReFillスタジアム）

社会人野球の日本選手権大会近畿地区最終予選代表決定戦が27日、兵庫県淡路市のReFillスタジアムで行われ、日本製鉄瀬戸内が4―3で日本生命に逆転勝ちし、4大会ぶり18回目の本大会出場を決めた。

驚異的な粘りを見せた日本製鉄瀬戸内が、今夏の都市対抗4強の日本生命をうっちゃった。1点を追う9回は2死走者なし。ここから佐々木建介、小出凌太郎の代打陣がともにフルカウントから四球をもぎ取り、「8番・捕手」の福井圭祐に打席を回した。

「2人とも粘ってつないでくれたので、しっかり打とう、と。（7回に同点に追いつかれた守備では）僕のミスもありましたし、取り返すつもりで強い気持ちで打席に入りました」

カウント1ボールからの2球目、狙い通りに直球をはじき返すと中前へ抜ける同点タイムリーとなった。マスクを被っても粘り強く3人の投手をリード。9回裏は1死一、二塁と攻められたが、後続をいずれも凡飛に仕留めて逃げ切った。

福井の一打に続いたのは、「9番・遊撃」の川瀬剛志だった。それまでバント失敗を含む3打数無安打に終わっていたこともあり、打席に入る直前には米田真樹監督から「大振りになっているぞ。ピッチャーの足元へしっかり打ち返そう」と助言をもらった。2ボールからの3球目。直球をコンパクトなスイングで捉えると、痛烈な右前打となり、これが勝ち越しの決勝打となった。

「センター返しをイメージしていたら、いい感じで打つことができました」

2―1で迎えた7回の守備。中継プレーの際に自身の本塁悪送球で同点の生還を許しただけでなく、次打者の左前打で逆転される場面があった。川瀬剛は「ちゃんと投げていればアウトだった。何とか打てて良かったです」と胸をなで下ろした。

今夏の都市対抗では初戦で強豪・日本通運を下し、23年の社名変更後に2大大会で初勝利。日本選手権出場も決めたことで、同一年に2大大会とも出場するのは2010年以来15年ぶりの快挙となった。この日が31歳の誕生日だった福井は言葉に力を込める。

「勝ち進めるチームになりつつある。日本選手権でも1勝は必ずして、そこでもう1勝できるように。きょうは絶対に勝たないといけない試合だったので、勝ち切れたことは本当に大きいと思います」

投打のバランスが取れた好チーム。京セラドームでも快進撃を狙う。

▼米田真樹監督 執念というか、今年1年やってきた集大成を出せた。佐々木が粘ってつないでくれてもう一度、勢いを取り戻したし、小出は出番が少ない中でもずっと準備してくれていた。（土壇場の場面は）技術だけじゃなく、そういう準備が効くと思い、自信を持って起用した。代表になれたので、もう一度、自分たちの野球を突き詰めて、1つでも多く勝ち進みたい。