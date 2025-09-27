◇パ・リーグ ソフトバンク―西武（2025年9月27日 ベルーナD）

ソフトバンクが同点の5回に勝ち越しに成功した。

初回に先発・有原が1点を失ったが、直後の2回に2死一、二塁から野村が相手先発右腕・高橋の初球、150キロ直球を中前にはじき返しすぐさま試合を振り出しに戻した。

1―1のまま迎えた5回だった。先頭の野村が中前打で出塁すると、柳田も右前打。川瀬は一ゴロに倒れ、併殺崩れで1死一、二塁となった。続けて打席に立った栗原は高橋が投じた2球目、高めに抜けたフォークを見逃さなかった。フルスイングすると、打球は中堅フェンス直撃。二走・柳田だけでなく、一走・川瀬も一気にホームインして2点を勝ち越した。

前夜に決勝打を放っていた栗原の優勝を手繰り寄せる一打に、近藤らナインはベンチを飛び出しガッツポーズ。小久保監督も手を叩いて喜んだ。さらに1死一、三塁のチャンスに柳町が右前適時打。この回一気に3点を勝ち越した。

優勝マジック「1」で迎えた一戦。引き分け以上で西武に並ぶ歴代2位の23度目となるリーグ優勝が決まる。

▼栗原 打ったのはフォークです。このチャンスを絶対に生かそうと集中しました。しっかり自分のバッティングができたと思います。

みんなで何とか勝ちをつかめるように頑張っていきます。