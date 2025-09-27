巨人が２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に９―８で勝利。計７投手をつぎ込む激闘を終え、杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）が試合を振り返った。

まずは久々の一軍登板となった先発のグリフィンが初回からＤｅＮＡ打線に捕まり２回４失点ＫＯ。続く２番手・西舘も２回を投げて２失点と序盤から大量リードを許した。その後はケラー―宮原―船迫と無失点リレーで繋いで立て直したが、４―６で迎えた８回には６番手・平内が蛯名に２ランを浴びて再び点差は拡大。それでも９回に打線が爆発し一挙５点を奪い逆転に成功すると、９回は急きょ肩を作った守護神マルティネスが抑えて熱戦を制した。

杉内コーチはグリフィンについて「いいボールは投げてましたけどね、序盤に点取られたんで。勝ちにいかなきゃいけない試合だったんで、（早期交代は）仕方ないですね。久々の一軍というのもあったかもしれないですね」と回顧。翌日以降は登録を抹消されＣＳでの先発登板に向けて調整する方針も明かした。

また、急きょ勝ちパターンに出番が回った９回のマウンドについては「あそこまでいったら（投げるのは）大勢かマルティネスかってところで。同点だったら大勢だし、逆転だったらマルティネス。あるいは４点、５点差だったらどうしようかなってところくらいですね。満塁本塁打出たら４点差、５点差になりますからね」と舞台裏を振り返った。