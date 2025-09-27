◆東京新大学秋季リーグ戦第４週第１日▽杏林大２―１創価大（２７日・岩槻川通公園）

８月のオープン戦でスライディングした際に右足のじん帯を損傷した創価大のドラフト１位候補・立石正広内野手（４年＝高川学園）が、秋季リーグ戦で初めて先発で出場した。

３番打者としては４打数無安打だったが、二塁の守りではゴロの打球を難なく処理。「一番の不安は守備だった。思ったよりスムーズに動けたので安心しました」と手応えを口にした。

第３週の東京国際大戦で代打として実戦に復帰したばかり。４打席の内容は空振り三振、二ゴロ併殺、空振り三振、中飛だったが、４打席目はセンター後方へ力強い打球を飛ばした。視察したＤｅＮＡ・河野スカウトは「実戦感覚が戻っていない感じは受けたが、打席を重ねるごとに内容は良くなっており、最後はしっかり捉えていた」と評した。

リーグ戦３連覇を目指すチームは、今季５戦目にして初黒星。立石は「（打撃は）これから慣れる一方だと思うので、明日からはポジティブに。（チームは）大ピンチなので頑張ります」と明るい表情で話した。